MomentumJharkhand: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राजबाला वर्मा समेत कई अधिकारियों के खिलाफ एसीबी में शिकायत

Orient Craft Fashion Park One LLP कंपनी के बनने की तारीख यानी Date of Incorporation तीन फरवरी 2017 है. कंपनी झारखंड सरकार के साथ झारखंड में इंडस्ट्रीयल पार्क बनाने के लिए 1500 करोड़ का करार 14 मार्च 2017 को करती है. यानी कंपनी की उम्र करार के दिन सिर्फ 39 दिन की थी. यह शायद पहली ऐसी कंपनी हो जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा करार किसी सरकार से कर पायी हो.