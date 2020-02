भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम रही सरकार : हेमंत सोरेन

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही है. उन्होंने दावा किया है कि राज्य में किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने यह बातें देवघर जिले में पुलिस जवान के घूस लेने के वायरल वीडियो के बाद ट्विटर के माध्यम से कहा है. उन्होंने देवघऱ पुलिस और देवघर डीसी को कहा कि झारखंड सरकार किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस रखती है.

इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य के आम लोगों के उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है.

.@DCDeoghar & .@DeogharPolice – I am reiterating again that Jharkhand Govt holds zero tolerance against corruption of any form at any level. Pls look into the matter and do the needful as required. https://t.co/fqo7yxhWcs

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) February 7, 2020