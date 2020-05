Bihar: 12 नये मामले आने के बाद प्रदेश में 761 कोरोना पॉजिटिव, सीएम नीतीश ने लॉकडाउन बढ़ाने का किया है समर्थन

Patna: बिहार में कोरोना का कहर जारी है. वहीं सूबे में प्रवासी मजदूरों की वापसी भी जारी है. मंगलवार को संक्रमण के 12 नये केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 761 हो गयी है. सामने आये 12 नये केस में दो महिलाएं और बाकी पुरुष हैं.

12 more #COVID19 positive cases reported in Bihar taking the total number of cases in the state to 761: State Principal Secretary (Health), Sanjay Kumar

इधर सूबे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पीएम के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

मंगलवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के 12 और नए केस मिले हैं जिसमें बेगूसराय के नौ, दरभंगा के दो और सुपौल का एक मामला शामिल है. नये संक्रमितों में 10 पुरुष और दो महिलाएं शामिल है.

#BiharFightsCorona 1st update of the day.12 more covid-19 +ve cases in bihar taking the total to 761.the details are as follows.we are ascertaining their further infection trail.these are yesterday’s result received late in the night. pic.twitter.com/a1eBiCyChB

