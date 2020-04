WHO ने कहा, लॉकडाउन से वायरस का अंत नहीं होगा, संक्रमितों की पहचान, जांच और आइसोलेशन जरूरी

New Delhi : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि किसी भी देश में लॉकडाउन कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने को रोकने में सहायक हो सकता है लेकिन सिर्फ यही करने से इस वायरस का अंत नहीं हो सकता है. अपने एक ट्वीट में WHO ने कहा है कि प्रभावित देशों को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि वे संक्रमितों की पहचान, उनकी जांच, उनका आइसोलेशन और उनके संपर्क में आये हर व्यक्ति की पहचान करें.

“We want to re-emphasize that easing restrictions is not the end of the epidemic in any country. Ending the epidemic will require a sustained effort on the part of individuals, communities and governments to continue suppressing and controlling the virus”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 20, 2020