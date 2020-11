WhatsApp यूजर कृपया ध्यान दें, ये नये फीचर्स हैं आपके बड़े काम के

New Delhi: इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने अपने यूजर्स के लिए कई नये फीचर्स लॉन्च किये हैं. इन नये फीचर में डिसअपीयरिंग मैसेज (Disappearing Message), एडवांस वॉलपेपर (Advanced Wallpaper) और शॉपिंग बटन (Shopping Button) जैसे नये फीचर शामिल हैं. यह भी सूचना है कि कंपनी पुराने फीचर आर्काइव्ड चैट्स (Archived Chats) का नाम भी बदलेगी.

Vacation Mode फीचर लाने पर चल रहा काम

व्हाट्सएप के आगामी फीचर को ट्रैक करने वाली साइट व्हाट्सएप बीटा इंफो से यह जानकारी मिली है. हालांकि इससे पहले भी कई रिपोर्ट से पता चला है कि व्हाट्सएप Vacation Mode फीचर लाने पर काम कर रहा है, जिससे नये मैसेज आने पर चैट Archive हो जाए.

WABetaInfo के मुताबिक व्हाट्सऐप अब Archived Chats को Read Later से बदल रहा है. बताया गया है कि Read Later, Archived Chats का इंप्रूव वर्जन है. कुल मिलाकर इसे 2.0 वर्जन कहा जा सकता है, लेकिन इसमें आर्काइव चैट में आने वाले नए मैसेज के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगी.

WABetaInfo से जानकारी मिली है कि इस फीचर के बाद ये चैट्स की टॉप पर दिखाई देगा, जहां पर Read Later लिखा मिलेगा. ऐप में ये कैसा दिखाई देगा इसको लेकर फोटो भी सामने आई है. Read Later को ओपेन करने पर प्रेसेन्टेशन बैनर शो करेगा, जिसमें Read Later के बारे में बताया जाएगा. अभी ये फीचर डेलपमेंट स्टेज में है, और जल्द इसे रोलआउट किया जाएगा.

