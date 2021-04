केंद्र सरकार ने 45 साल और इससे अधिक उम्र के सभी कर्मियों को कोरोना टीका लगाने को कहा

New Delhi : केंद्र सरकार ने 45 साल और इससे अधिक उम्र के अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने के लिए कहा है. केंद्र सरकार की सलाह ऐसे समय में आई है जब देश में बीते कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में बेतहाशा उछाल देखने को मिला है. फिलहाल, देश में 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है.

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें लगातार हाथ धोना, सेनेटाइजेशन, मास्क या फेस कवर पहनना और सामाजिक दूरी शामिल हैं .

Centre issues order advising all its employees aged 45 years and above to get themselves vaccinated to contain the spread of COVID-19. pic.twitter.com/DDU38iycJf

— ANI (@ANI) April 6, 2021