New Income Tax Portal:  केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख को जारी किया समन, जानें पूरा मामला

New Delhi : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के नए आईटी पोर्टल (New IT Portal) में कई समस्याएं आ रही हैं. इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस (Infosys) के एमडी और सीईओ सलिल पारेख (MD And CEO Salil Parekh) को समन जारी कर पोर्टल (Portel) में आ रही गड़बड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए समन में कहा गया है कि सलिल पारेख 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को बताएं कि 75 दिनों के बाद भी ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) में गड़बड़ी क्यों जारी है? इतने दिनों बाद भी पोर्टल से जुड़ी गड़बड़ी ठीक क्यों नहीं हो पाई?

टैक्सपेयर्स को 21 अगस्त से हो रही है परेशानी

पोर्टल में खराबी के चलते टैक्सपेयर्स (taxpayers) को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बीते शनिवार यानी 21 अगस्त से यह पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. क्योंकि, इसमें कुछ तकनीकी खामी (technical fault) बताई जा रही है.

इंफोसिस को मिला था ठेका

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी इंफोसिस (company infosys) को साल 2019 में अगली पीढ़ी (generation) की इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रणाली विकसित करने का ठेका दिया गया था. बता दें कि इसके पीछे मोटिव रिटर्न के जांच के समय को 2 महीने 3 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था.

इसी साल 7 जून को जोरशोर से www.incometax.gov.in की शुरुआत की गई थी. शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इंफोसिस ने ही इस नई वेबसाइट को तैयार किया है.

