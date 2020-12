ईरानी मीडिया में दावा, इजरायल में मोसाद का कमांडर मार गिराया गया?  बदला ले लिया

Tel aviv : इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के वरिष्‍ठ कमांडर के मारे जाने की खबर है. इजरायल से आ रही अपुष्‍ट रिपोर्टों के अनुसार एक 45 वर्षीय इजरायली व्‍यक्ति की हत्‍या की गयी है. ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मारा गया इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का वरिष्‍ठ कमांडर था.

हत्‍याकांड को गुरुवार को इजरायल की राजधानी तेलअवीव में अंजाम देने की बात कही गयी है. सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्‍या का बदला ले लिया गया है.

MASSIVE BREAKING – Reports of the assassination of the Israeli Mossad commander Fahmi Hinawi, southeast of Tel Aviv, Israel by unknown persons pic.twitter.com/G5iunLvP0Q

— fahad c4 (@fahdc4) December 5, 2020