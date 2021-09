अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार कोई टीम टूर्नामेंट खेलने गयी विदेश

Kabul : अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काफी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. खासकर आम लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है. खेल संबंधी गतिविधियां भी बंद हैं. ऐसे माहौल में अफागिस्तान के खिलाड़ियों की कोई टीम पहली बार कोई टीम टूर्नामेंट खेलने विदेश रवाना हुई है.

एक अधिकारी ने बताया है कि अफगानिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट (पुरुष) टीम शनिवार को बांग्लादेश रवाना हुई. तालिबान के कब्ज़े के बाद खेलने के लिए विदेश जाने वाली यह पहली अफगान क्रिकेट टीम है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के रवाना होने के दौरान की तस्वीरें शेयर कीं जिसमें खिलाड़ी लाल और काले रंग की जर्सी में दिख रहे हैं.

अंडर-19 क्रिकेट (पुरुष) टीम बांग्लादेश में 5 वन डे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके साथ ही एक चार दिवसीय मैच भी खेलेगी.

इसे भी पढ़ें :अनोखी शादी : 90 का दूल्हा, 75 साल की दुल्हन, नाना की शादी में नातियों ने जमकर मनाया जश्न

Afghanistan Under-19 cricket team left for Bangladesh to play five one-day & one four-day against Bangladesh. pic.twitter.com/Qh0yGf3KJQ

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 2, 2021