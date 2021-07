क्रिकेटर हरभजन सिंह दूसरी बार बने पिता, मां गीता बसरा और बच्चा दोनों स्वस्थ

Mumbai : भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan) दूसरी बार पिता बन गए हैं. एक्ट्रेस गीता बसरा ने बेटे को जन्म दिया है. इसकी खुशखबरी क्रिकेटर ने पोस्ट कर साझा की है. भज्जी ने बताया है कि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं. साथ ही मनोरंजन जगत और खेल जगत के सितारे कपल को बधाइयां देने में जुट गए हैं.

हरभजन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर साझा की है. जिसमें लिखा है,’हमारे पास एक नया छोटा हाथ पकड़ने को है, उसका प्यार सोने के जितना बड़ा है. एक बेहतरीन गिफ्ट जो कि काफी स्पेशल और स्वीट है.

हमारा दिल भरा है और हमारी फैमिली कम्पलीट हो गई है. हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हेल्थी बेबी बॉय दिया है. गीता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

हरभजन ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है,’हमारे घर बेटा हुआ है. मालिक का बहुत-बहुत शुक्रिया.’ क्रिकेटर के इस पोस्ट को महज 50 मिनट में 25 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही शिखर धवन ने कमेंट कर लिखा है,’पाजी बहुत-बहुत मुबारकां.’ साथ ही फैंस भी कपल को बधाई देते हुए प्यार बरसाते देखे जा रहे हैं.

गीता बसरा ने मार्च के महीने में अपने बेबी बंप संग तस्वीर साझा कर फैंस को खुशखबरी दी थी. एक्ट्रेस ने पोस्ट कर लिखा था,’जल्द ही. जुलाई 2021’…. कपल के घर में बेटे के आगमन से पहले दोनों की एक पांच साल की बेटी भी है.

जिसका नाम हिनाया हीर प्लाहा (Hinaya Heer Plaha) है. 29 अक्टूबर 2015 को हरभजन और गीता की हाईप्रोफाइल शादी हुई थी. जिसके रिसेप्शन में पीएम मोदी भी शिरकत करते देखे गए थे.

Happy birthday Mr Singh! Nothing but love and happiness to you.. may this be your most special one yet.. Another quiet birthday in covid times.. but I know that’s exactly how you like it! we love you lots.. May God always keep you blessed @harbhajan_singh pic.twitter.com/ZQ0SlF2YFp

— Geeta Basra (@Geeta_Basra) July 3, 2021