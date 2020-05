इस साल के अंत तक बाजार में आयेगी कोरोना वायरस की वैक्सीन- ट्रंप

Washington: कोरोना वायरस के कारण दुनिया में कोहराम मचा हुआ है. अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है. यहां मरनेवालों का आंकड़ा 67 हजार से अधिक हो चुका है.

पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है. वहीं कोविड-19 के टीके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कोविड-19 के लिए टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा.

इसे भी पढ़ेंःऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार मजदूरों से रेल भाड़ा वसूल रही है, कांग्रेस ने श्रमिकों को किराया देने का शुरू किया अभियान

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार रेमेडेसिवीर दवा के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रही है. इस दवा ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में अच्छे नतीजे दिए हैं. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज चैनल द्वारा प्रायोजित टीवी पर प्रसारित टाउनहॉल के दौरान रविवार रात यह टिप्पणी की.

US President Donald Trump (in file pic) says US to have coronavirus vaccine by ‘end of this year’: AFP news agency pic.twitter.com/xxqB0NNt55

— ANI (@ANI) May 3, 2020