Covid-19: देश में 42 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, 1373 लोगों की संक्रमण से मौत

New Delhi: देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज सोमवार से शुरू हो गया है. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से इलाके में छूट के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 42,533 including 29,453 active cases,11,707 cured/discharged/migrated and 1373 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/zqwLyTceUO

देश में संक्रमितों का आंकड़ा 42 हजार को पार कर चुका है. वहीं 1373 लोगों की जान अबतक जा चुकी है.

देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2553 नये केस सामने आये हैं. जो एक दिन में कोरोना पॉजिटिव की सबसे अधिक संख्या है. वहीं 72 लोगों की जान इस वायरस के कारण जा चुकी है.

2553 new #COVID19 cases and 72 deaths have been reported in the last 24 hours. https://t.co/9FOQGelLK2

— ANI (@ANI) May 4, 2020