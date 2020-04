Corona पॉजिटिव का आंकड़ा देश में 5000 के पार, #Lockdown बढ़ाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार

New Delhi: देश में कोरोना वायरस के कारण खड़ी हुई समस्या गहराती जा रही है. कुछ राज्यों द्वारा अपने यहां जांच की सुविधा बढ़ाने तथा केंद्र द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद भी जारी रखने के मुद्दे पर विचार के बीच देश में कोविड-19 के मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 5200 के पास पहुंच गया.

हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 4789 हो चुकी है. वहीं मरने वालों का आंकड़ा 124 तक पहुंच गया है. हालांकि, 353 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं.

इस बीमारी के प्रमुख केंद्र के तौर पर सामने आ रहे कुछ इलाकों में सख्त ‘क्लस्टर नियंत्रण’ योजना को भी लागू किया गया है.

Sufficient number of teams for conducting door-to-door screening/thermal scanning of each and every person of the entire households falling in the containment zones shall be deployed by the Civil Surgeon: Faridabad district administration, Haryana #COVID19 https://t.co/SG6kGLZIlD

— ANI (@ANI) April 8, 2020