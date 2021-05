सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख

Lakhnow : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वाधीनता आंदोलन से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक जागरण व राष्ट्र निर्माण में हिंदी पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा. इस बीच मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कोरोना संक्रमण की वजह काल के गाल समाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया.

आपको बता दें कि, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देशभर में कई पत्रकार ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए और अपनी जान गंवा बैठे. इस बीच योगी आदित्यनाथ ने आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर ऐसे पत्रकारों के परिवार वालों के लिये बड़ी घोषणा की है.

On the occasion of Hindi Journalism Day, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has announced Rs 10 lakh aid for kin of journalists who died due to COVID-19.

