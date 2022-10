असम पुलिस ने त्रिपुरा बॉर्डर पर 3.30 करोड़ रुपये का गांजा किया बरामद

Guwahati : असम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा बॉर्डर पर 3.30 करोड़ रुपये का गांजा बरामद किया है. पुलिस एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसके सरगना का पता लगाने की कोशिश कर रही है. गुप्त सूचना के आधार पर असम पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली. इस दौरान ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. उससे आगे की पूछताछ की जा रही है.

Assam | Police seized a huge quantity of Ganja worth Rs 3.30 Cr from a truck in Karimganj along Assam-Tripura border

3243 kg of Ganja recovered. Truck driver identified as Manik Singha apprehended. Case under NDPS Act registered: N Das, I/C, Churaibari Police Watch Post (18.10) pic.twitter.com/Lb5T2nTRxy

— ANI (@ANI) October 19, 2022