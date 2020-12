एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, जानिये हैकर ने क्या की छेड़छाड़

Mumbai: बॉलीवुड की अभिनेत्री और हाल ही शिवसेना में शामिल हुईं राजनेता उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंटर बुधवार को हैक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्य की पुलिस की साइबर विंग महाराष्ट्र साइबर में एफआईआर दर्ज करवाई.

मातोंडकर ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जैसे ही उन्होंने इस फोटो-वीडियो शेयरिंग एप पर किसी डायरेक्ट मैसेज का जवाब दिया, तभी उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ की गई.

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है. पहले वो आपको DM (डायरेक्ट मैसेज) करते हैं और आपको कुछ स्टेप्स का पालन करने को कहते हैं और अकाउंट को वेरिफाई करने की बात कहते हैं, फिर वो हैक हो जाता है.’

एक अन्य ट्वीट में उर्मिला मातोंडकर ने जानकारी दी कि उन्होंने अकाउंट के हैक होने पर महाराष्ट्र साइबर में एफआईआर दर्ज करवाई है. साथ ही कहा कि महिलाओं को ‘साइबर अपराधों’ को हल्के में नहीं लेना चाहिए. मातोंडकर ने ट्वीट में लिखा, ‘महिलाओं को ‘साइबर अपराधों’ को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग की एफआईआर दर्ज करवाई है. साइबर क्राइम डीसीपी रश्मि करनदिकर से मुलाकात की, जिन्होंने इस मुद्दे पर मुझे बहुत जानकारी दी.

भविष्य में इसपर निश्चित रूप से काम करूंगी.’ जानकारी के मुताबिक मातोंडकर के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हटा दी गई थीं और डिस्पले नाम बदलकर ‘इंस्टाग्राम सपोर्ट’ कर दिया गया था.

प्रोफाइल पर मैसेज लिखा था, ‘यह आपको भेजा गया ऑटोमेटिड (स्वचालित) मैसेज है. अगर आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिड मैसेज मिलेगा.’

उर्मिला मातोंडकर की बात करें तो उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तरी मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने हाल ही में शिवसेना ज्वाइन की है.

“Cyber crimes” is not something that women should take lightly..as I went to file FIR on my @instagram ac hacking met this dynamic DCP #cybercrime @MumbaiPolice Smt. Rashmi Karandikar who enlightened me lot more on the issue. Will surely be working on it in future. @MahaCyber1 pic.twitter.com/0cSKaoeONX

