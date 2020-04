कर्ज लेकर विदेश भागे कारोबारियों में ऐसी क्या खास बात है जो रिजर्व बैंक इतनी नरमी दिखा रहा है

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

दो बडी खबरें नजरअंदाज कर दी गयीं. दरअसल यह न्यू नार्मल का दौर है जहां मीडिया प्रहरी के बजाय प्रचारक की भी भूमिका का रूप धारण कर चुका है. यह बदलाव लोगों के सूचना पाने के लारेकतांत्रिक अधिकार का हनन तो है ही एक स्वतंत्र व निष्पक्ष सूचनादाता के दौर के कमजोर हो जाने का संकेत भी है. पहली खबर उस कर्ज की माफी यानी बट्टा खाता (right off) की है जिसे रिजर्व बैंक ने अंजाम दिया है. जिन लोगों के नाम इस सूची में हैं उसमें मेहुल चौकसी भी हे.