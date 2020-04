दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अमेरिका मेंः आंकड़ा 10 लाख के पार, 58,000 लोगों की गयी जान

Washington: अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार चली गई. वहीं इससे मरने वाले लोगों की संख्या 58,000 के पार पहुंच गई है. पिछले 24 घंटे में 2200 लोगों की जान इस वायरस संक्रमण के कारण हुई है. हालांकि कई राज्यों ने संक्रमण और मौत के मामलों में गिरावट के संकेतों के बीच अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

More than 2,200 #coronavirus deaths in 24 hours in the United States of America (USA): AFP news agency

