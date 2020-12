Kolkata : पश्चिम बंगाल की राजनीति करवट बदलनेवाली है. राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है. राष्‍ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है. खबर यह है कि गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ के तेवर तल्ख हैं. शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर अपने इरादे जता दिये.

प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्‍य की सीएम ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा, आप अगर संवैधानिक राह से भटकती हैं तो मेरे दायित्‍व की शुरुआत होती है. कहा कि गुजारिश करता हूं कि आप संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगी.

The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar https://t.co/98RyRQ10gv

— ANI (@ANI) December 11, 2020