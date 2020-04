COVIDー19 का संक्रमण हुआ तेज: देश में 1600 के पार #Corona पॉजिटिव की संख्या, 47 लोगों की गयी जान, 153 हुए ठीक  

New Delhi: देश के कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से लोग दहशत में है. एक दिन (मंगलवार) में कोरोना के 316 मामले सामने आये हैं. इसके साथ ही कुल केसों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है.

वहीं सोमवार को देश में कोरोना के 227 नये मरीज पाये गये थे. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. वहां ये आंकड़ा 320 हो चुका है. हालांकि सरकार सामुदायिक संक्रमण से इनकार कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः#CoronaUpdates: रिम्स में मंगलवार को 17 संदिग्धों के सैंपल की जांच, सभी निगेटिव मिले

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था. और दो महीनों में ये आंकड़ा 1600 को पार कर चुका है. 14 मार्च के बाद से कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. 14 मार्च को देश में कोरोना केसों की संख्या सिर्फ 100 थी.

लेकिन अगले 15 ही दिनों में यानी 31 मार्च तक यह 1600 हो गई. पिछले तीन दिनों में सामने आये केसों को देखें तो ये कुल केस के 40 प्रतिशत हैं. यानी 1600 के पार केस में से 626 सिर्फ पिछले तीन दिनों में ही सामने आए हैं.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से दो और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 12 हो गई है. स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुम्बई के 75 वर्षीय एक व्यक्ति और पालघर निवासी 50 वर्षीय एक व्यक्ति की इस वायरस से मौत हो गई.

Maharashtra: 16 more persons have tested positive for #COVID19 in Mumbai and two more cases have been reported in Pune, taking the total number of cases in the state to 320. Total 12 people have died due to #COVID19 in the state till now. pic.twitter.com/IKzSV4YRy0

— ANI (@ANI) April 1, 2020