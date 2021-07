जन्मदिन पर विशेष : धौनी के लिए ये साल होगा निर्णायक, नजर आ सकते हैं नये रोल में

Naveen sharma

Ranchi : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टेन महेंद्र सिंह धौनी जिस तरह से यूनिक हेलीकॉप्टर शॉट मारकर चौंकाते हैं ठीक उसी तरह से वे अचनाक लिये गये अपने फैसलों से भी लोगों को अचरज में डाल देतें हैं. अब देखना ये है कि आज अपना 40 वां जन्मदिन मना रहे रांची के राजकुमार माही अब कौन सी नयी राह अपनायेंगे.

धौनी अभी आइपीएल की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान हैं. आइपीएल का 14 सीजन कोरोना की वजह से बीच में ही स्थगित करना पड़ा था. अब इसका दूसरा पार्ट यूएई में होना है. इस टूर्नामेंट के बाद अक्टूबर में आइपीएल के 2022 सीजन के लिए आक्शन शुरू होगा. इसलिए ये संभावना बनती है कि धौनी अक्टूबर के बाद ही अपने लिए नयी राह के बारे में कोई फैसला करें.

वैसे धौनी के नये रोल के बारे में इसी सप्ताह आस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रैड हाग ने एक अनुमान लगाया था कि अगर अगले सीजन के लिए सीएसके धौनी को रीटेन नहीं करेगा तो भी वो सीएसके नही छोड़ेगे . वे कोच की भूमिका में टीम से जुड़े रहेंगे.

MS Dhoni is not leaving @ChennaiIPL He is the Maharaja of the franchise. He will transition into a coaching role. #IPL https://t.co/DtCmjtEk6c

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) July 5, 2021