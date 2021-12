जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया

Jammu : जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में रविवार सुबह सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है. इलाके में और आतंकी छिपे होने की आशंका का चलते लगातार तलाशी अभियान जारी है. इधर मारे गए आतंकी के पहचान के लिए सुरक्षाबलों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं.

सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के बारगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया. इस दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं.

पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया. उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा था, इसका पता लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

#AwantiporaEncounterUpdate: 01 unidentified #terrorist killed. #Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/Uz8niDLv2d

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) December 12, 2021