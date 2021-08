तालिबान की तारीफ कर बुरे फंसे पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, ट्रोल हुए, देखें VIDEO

New Delhi : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान व स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी तालिबान की तारीफ कर बुरी तरह से फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर अफरीदी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह तालिबान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में अफरीदी कह रहे हैं, ‘तालिबान बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं. ये चीजें हमें पहले नजर नहीं आईं…माशाअल्लाह…ये चीजें… बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं.’ अफरीदी ने कहा, ‘तालिबानी महिलाओं को काम करने दे रहे हैं, राजनीति में जाने की इजाजत है…और मुझे लगता है कि तालिबान को क्रिकेट बहुत पसंद है.’

बता दें कि अफरीदी का यह बयान तब आया है जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बीते गुरुवार को हुए आत्मघाती बम धमाकों में करीब 170 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं. अपने वीडियो में इस पूर्व कप्तान ने कहा, ‘तालिबान को क्रिकेट से बहुत प्यार है.’

अफरीदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के लोग भी अफरीदी को खरी खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर्स ने तो अफरीदी को तालिबान का प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दे डाली.

@SAfridiOfficial

Afridi will the team captain of ISIS, Taliban Cricket team. https://t.co/jYeHGSubcb

— Kanwaljeet Singh (@Kanwalj91419082) August 31, 2021