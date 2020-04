देश में दो सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने दिये संकेत

New Delhi: पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है. अब तक देश में 7000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं.

वहीं संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सरकार देश में लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है. पीएम मोदी ने इसके संकेत दिये हैं.

‘Jaan hai to jahan hai’. When I had addressed the nation I had said that to save life of every citizen, lockdown and social distancing are very important. Most of the people understood this and stayed at home: PM Modi during video conference with Chief Ministers today. #COVID19 pic.twitter.com/J49Gpaefbi

— ANI (@ANI) April 11, 2020