Lockdown2 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, रेल-बस-फ्लाइट्स बंद, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य

New Delhi: कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गयी है. गाइड लाइन में बताया गया है कि घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेंगी. इसके साथ ही मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी.

Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: Until May 3, all domestic & international air travel of passengers(except for security purposes), passenger movement by trains(except for security purposes), buses for public transport, metro rail services to remain prohibited. pic.twitter.com/4MMSZUgyo0 — ANI (@ANI) April 15, 2020

कृषि कार्यों में छूट

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए छूट दी जाएगी. मनरेगा के तहत अब काम होगा. किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की रियायत दी गई है.

इसके साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत भी दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां भी की जा सकेंगी. लेकिन औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी.

वहीं स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे. टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि 3 मई तक बंद रहेंगे.

Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: Until May 3, all domestic & international air travel of passengers(except for security purposes), passenger movement by trains(except for security purposes), buses for public transport, metro rail services to remain prohibited. pic.twitter.com/4MMSZUgyo0 — ANI (@ANI) April 15, 2020

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन को लेकर और सख्ती रहेगी. इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी. इन छूट पर गाइडलाइंस बुधवार को जारी हुई हैं.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine. pic.twitter.com/14Y7zq9vqp — ANI (@ANI) April 15, 2020

जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माने लगेगा.

Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: All religious places shall be closed for public, religious congregations are strictly prohibited until May 3. In case of funerals, congregation of more than 20 persons will not be permitted for the period. — ANI (@ANI) April 15, 2020

इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थानों को सार्वजनिक रूप से बंद रखा जाएगा, धार्मिक सभाओं पर 3 मई तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

किसे-किसे मिली छूट

जरूरी सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा. SEZ के तहत उत्पादन जारी रहेगा. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही को भी परमिशन दी गई है.

केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है. ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण, भवन निर्माण से जुड़े कार्य, सिंचाई योजना, मनरेगा के तहत काम को छूट दी गयी है. इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थानों में काम होता रहेगा.

न्यूज विंग की अपील

देश में कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि तमाम नागरिक संयम से काम लें. इस महामारी को हराने के लिए जरूरी है कि सभी नागरिक उन निर्देशों का अवश्य पालन करें जो सरकार और प्रशासन के द्वारा दिये जा रहे हैं. इसमें सबसे अहम खुद को सुरक्षित रखना है. न्यूज विंग की आपसे अपील है कि आप घर पर रहें. इससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे.