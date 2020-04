Corona के आगे लाचार सुपर पावर अमेरिकाः एक दिन में 2228 लोगों की मौत, WHO की रोकी फंडिंग

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर अमल करते हुए WHO की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए ट्रंप ने WHO पर कोरोना की गंभीरता को तब तक छिपाने का आरोप लगाया, जब तक कि इस बीमारी ने पूरी दुनिया में अपने पांव नहीं पसार लिए. मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने की बात छिपाने और कुप्रबंधन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका की समीक्षा की जा रही है.

Trump halts US funding for World Health Organization

United States registers record 2,228 #coronavirus deaths in past 24 hours, according to Johns Hopkins tally: AFP news agency