आपराधिक तत्वों के विचलित व बदनाम करने की कोशिश के बीच चुनौतियों का सामना करने को हैं तैयार, सच सामने आयेगा: DGP

Ranchi: कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा विचलित और बदनाम करने की कोशिश के बावजूद हम चुनौतियों का सामना करने तैयार हैं.ये बात डीपीजी एमवी राव ने ट्वीट करते हुए कहा. डीजीपी ने कहा की कोरोना संक्रमण से लोगों की रक्षा करना झारखंड पुलिस के अपने कर्तव्य का एक लंबा पड़ाव है.

हम कुछ आपराधिक तत्वों के विचलित करने और बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. सभी से अपील है कि आप बेहतर सेवा करने में हमारी मदद करें. सच्चाई सामने आ जायेगा.

झारखंड पुलिस प्रमुख का यह बयान तब सामने आया है, जब उन्हें एक विशेष तबके के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक सीपी सिंह और रांची के मेयर आशा लकड़ा ने उन पर आरोप लगाये हैं. पूरा मामला हिन्दपीढ़ी मुहल्ले में नगर निगम के सफाईकर्मियों पर कथित रुप से थूकने के आरोप का है. जांच के बाद रांची जिला की पुलिस ने मामले को असत्य करार दिया है.

इसे भी पढ़ें- रांची: कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के 17 घंटे बाद दफनाया गया शव

झारखंड में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए झारखंड पुलिस अलर्ट है. ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके. वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में राज्य के गरीब, असहाय और जरूरतमंदों तक झारखंड पुलिसवाले खाना और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं.

It is a long haul for all of us @JharkhandPolice in our duty to protect people from #CoronavirusPandemic. We are ready to face the challenges notwithstanding some criminal elements trying to distract and discredit. TRUTH WILL PREVAIL. Appeal to all to help us serve you better 🙏

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 13, 2020