दिल्ली : नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग, कोई हताहत नहीं

New Delhi : दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मंगलवार देर रात आग लग गई. सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ी मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रात करीब 12.18 बजे गृह मंत्रालय के टेलीफोन एक्सचेंज में आग लग गई.

A fire broke out at North Block (Ministry of Home Affairs Telephone Exchange) at around 12.18 am today. 7 fire tenders rushed to the spot. The fire has been brought under control. No casualty has been reported so far: Delhi Fire Department pic.twitter.com/Iwu7BBTOE3

