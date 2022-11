Covid-19: भारत बायोटेक की इंट्रानैसल कोविड वैक्सीन को मिली मंजूरी, DCGI ने सीमित उपयोग के लिए दी अनुमति

New Delhi: भारत बायोटेक की इंट्रानैसल ‘फाइव आर्म्स’ कोविड बूस्टर खुराक को सीमित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है. शुक्रवार को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने इस कोविड वैक्सीन को अपनी सहमति दे दी है. जानकारी के मुताबिक, कोरोना वैक्सीन की यह बूस्टर खुराक इजेंक्शन की जगह नाक के माध्यम से दी जाएगी. भारत बायोटेक का दावा है कि यह नेजल डोज अब तक इस्तेमाल की जा रहीं कोरोना वैक्सीन से अलग और ज्यादा प्रभावी है.

The Drugs Controller General of India’s (DCGI) has given approval to Bharat Biotech’s Intranasal ‘Five Arms’ booster dose for restricted use for Covid19: Sources

