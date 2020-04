Corona का अमेरिका में कहरः दुनिया में पहली बार 24 घंटों में दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा संक्रमित

Washington: अमेरिका कोरोना के कहर से कराह रहा है. विश्व के शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो चुका है. वहीं पिछले 24 घंटे में अमेरिका में दो हजार से अधिक लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है. जो एक दिन में हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

अमेरिका अब दुनिया का एक मात्र ऐसा देश बन गया है जहां एक दिन के अंदर दो हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. शुक्रवार तो दिन अमेरिका पर भारी पड़ा है. पिछले 24 घंटे में इस देश में 2108 लोगों की मौत हुई है.

United States becomes the first country to record more than 2,000 #Coronavirus deaths in one day; with 2,108 fatalities in the past 24 hours, according to the Johns Hopkins University tally: AFP news agency

