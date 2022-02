निहत्थी यूक्रेनी महिला ने रूसी सैनिकों को ललकारा, कहा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, देखिये वायरल हुआ VIDEO

Kiev : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमले में अभी तक सेना के 10 अधिकारियों समेत 137 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं.दरअसल, रूस की सेना गुरुवार से ही तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है. यूक्रेन की सेना अपनी ताकत के हिसाब से रूसी सैनिकों को रोकने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन यह चुनौती बेमेल है. रूस की ताकत के सामने यूक्रेन बहुत ही कमजोर पड़ रहा है. लेकिन, यूक्रेन के नागरिकों के हौसले कमजोर नहीं हैं.

यूक्रेन की एक अकेली महिला का एक वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है कि वह किस तरह से रूसी सैनिकों के सामने निहत्थे डटी हुई है.

उनसे सवाल-जवाब कर रही है, उन्हें सुना रही है कि रूस ने उसपर हमला किया है और कोई भी उसकी जमीन से बचकर नहीं जा पाएगा. इस आर्टिकल में उस साहसी महिला का पूरा वीडियो और बातचीत का पूरा हिंदी ट्रांसक्रिप्ट भी दिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें:यूक्रेन में फंसे लातेहार-गढ़वा के तीन मेडिकल स्टूडेंट, भारत वापसी की गुहार

यूक्रेन की एक निडर महिला का रूसी सैनिकों को ललकारने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. सिर्फ एक ट्विटर हैंडल पर खबर लिखे जाने तक यह वीडियो 31 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB

— UkraineWorld (@ukraine_world) February 24, 2022