जनता लड़ रही है कोरोना के खिलाफ जंग, वायरस ने बदला काम करने का तरीका: पीएम मोदी

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में जारी जंग पूरी तरह से जनता द्वारा जनता के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है. और जन-जन इस लड़ाई में सिपाही बनकर इसका नेतृत्व कर रहा है.

देश में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वायरस ने काम करने के तरीके को बदल दिया है, फिर चाहे कोई भी क्षेत्र हो. उन्होंन मन की बात में लोगों को एक मंत्र भी दिया- ‘दो गज दूरी, बहुत है जरूरी.’

पीएम मोदी ने कहा, ‘कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने की जंग ‘जन-प्रेरित’ है. लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे जा रहे हैं, और यह लड़ाई हम सब मिलकर देश की जनता के नेतृत्व में लड़ रहे हैं.’

