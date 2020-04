देश में 26 हजार से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, 824 की गयी जान, 24 घंटे में 1990 नये मामले

New Delhi: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य स्थानों से कोविड-19 के नये मामले आने के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 26 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, सरकार ने कहा है कि नये मामलों की प्रतिदिन वृद्धि दर गिरकर छह प्रतिशत तक रह गई है.

इस बीच, कुछ राज्यों ने और अधिक दुकानों के खुलने की अनुमति देकर लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत कर दी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 49 लोगों की मौत हुई है. इन मौतों के साथ कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 824 हो गई है.

26,496 लोग संक्रमित

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक, संक्रमण के अब तक 26, 496 मामले सामने आए हैं और 5,804से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं. इस प्रकार मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर 20 प्रतिशत से अधिक है. और देश में 19,868 कोरोना के एक्टिव केस है.

मंत्रालय ने बताया कि रोजाना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की दर गिरकर छह प्रतिशत पर आ गई है जो देश में 100 मामले आने के बाद सबसे कम है.

देश में अब तक 5.8 लाख जांच हुई हैं. राजस्थान सहित कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने चीन की दो कंपनियों से मंगाई गईं त्वरित जांच किट के उपयोग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. राज्यों ने कहा था कि ये किट त्रुटिपूर्ण हैं और गलत परिणाम दे रही हैं.

वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे और अधिक लोगों पर प्लाज्मा पद्धति परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम दिखे हैं. कर्नाटक ने भी शनिवार को प्लाज्मा पद्धति परीक्षण की शुरुआत कर दी. वहीं राजस्थान ने कहा कि वह पहले ही इस तरह का प्रशिक्षण कर रही है.

कहां, कोरोना के कितने केस

दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 111 नये मामले आने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,625 तक पहुंच गई है. इस बीच दिल्ली सरकार के कोविड-19 समिति में शामिल शीर्ष अधिकारी ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन मई के मध्य तक जारी रखना चाहिए ताकि संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके.

महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,628 तक पहुंच गई है जबकि दूसरे स्थान पर तीन हजार से अधिक मामलों के साथ गुजरात है.

राजस्थान में 58 नये केस आने के बाद, संक्रमितों की संख्या दो हजार से अधिक हो गयी हैं, जबकि मध्य प्रदेश भी इस आंकड़े के करीब है. मध्य प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,900 के आंकड़े को पार कर गई है जबकि तमिलनाडु में यह आंकडा 1,800 के पार है. उत्तर प्रदेश भी संक्रमितों के मामले में तमिलनाडु के करीब है.

आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मी भी नये संक्रमितों में शामिल हैं और राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंच गई है. ओडिशा में मरीजों की संख्या बढ़कर 103 हो गयी है.

इस संक्रामक रोग से अब तक कुल 824 लोगों की मौत हुई है. उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के 177 नये मामले मामले सामने आए और दो लोगों की मौत हुई जिसके मद्देनजर सरकार ने 30 जून तक सभी तरह की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है.

पश्चिम बंगाल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 38 नये मामले सामने आए हैं जिसके साथ राज्य में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या 541 हो गई है जिनमें से कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है.

लॉकडाउन में कहीं ढील- कहीं सख्ती

दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दुकानें खोलने से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का राष्ट्रीय राजधानी में क्रियान्वयन करेगी, लेकिन महाराष्ट्र ने तत्काल कोई ढील देने से इनकार किया है और कहा कि लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देशों में तीन मई तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

गुजरात ने कहा कि वह निर्देश का पालन करेगा, वहीं असम ने कहा कि दुकानें खोलने को लेकर सोमवार को निर्णय किया जाएगा. हरियाणा और नगालैंड ने भी कहा कि वे पाबंदियों में ढील को लागू करेंगे.

बता दें कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, जो पहले 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था, लेकिन इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया था.

रविवार को पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का प्रसारण होना है. माना जा रहा है कि कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना लॉकडाउन के ऊपर बात कर सकते हैं और संकट जैसे उपजे हालातों पर भी चर्चा कर सकते हैं.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 अप्रैल (सोमवार) को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करने का कार्यक्रम है जिसमें लॉकडाउन और उसके बाद कोविड-19 के हालात पर स्थिति स्पष्ट होगी.

