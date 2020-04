जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर

ShriNagar: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों एवं आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई है. जो फिलहाल जारी है. बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में एक आंतकी मारा गया है. जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षाबलों ने दो से तीन आतंकियों को घेर रखा है.

J&K: An encounter broke out b/w troops&terrorists at 0630 hrs today, following cordon&search op by Central Reserve Police Force along with 44 Rashtriya Rifles&Special Operation Group last night in Dairoo, Shopian District. Firing underway. More details awaited. (Deferred visuals) pic.twitter.com/KsnViZnc7P

— ANI (@ANI) April 17, 2020