सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 118 लोगों पर FIR, 60 भेजे गये जेल

Ranchi: सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे किये गये पोस्‍ट आपको मुसीबत में डाल सकते हैं. झारखंड के अलग-अलग जिले में कई लोगों को गलत पोस्‍ट की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी है.

झारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर राज्य के अलग-अलग जिलों में कुल 78 मामले दर्ज किये हैं. जिनमें 118 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है.

डीजीपी एमवी राव ने कहा की सोशल मीडिया पर अफवाह और नफरत फैलाने वाले सभी लोगों को चेतावनी दी गयी है. सभी से कहा गया है कि झारखंड पुलिस आप पर कड़ी निगरानी रख रही है.

All those spreading rumours and hatred on social media are warned that @JharkhandPolice is keeping close watch on you. So far 78 cases were filed against 118 accused and 60 were sent to jail. None of them will be able to get employment anywhere as we have enough evidence to

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 14, 2020