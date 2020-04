महाराष्ट्र में कोरोना का कहरः संक्रमितों का आंकड़ा 2300 के पार, केवल मुंबई में 100 से ज्यादा की गयी जान

Mumbai: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार के आंकड़े को पार कर चुका है. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1276 नये केस सामने आये.

इनमें से आधे से ज्यादा केस केवल महाराष्ट्र और दिल्ली से मिले है. दोनों राज्यों में देश के 37 फीसदी केस हैं. देश का महाराष्ट्र राज्य इस महामारी की चपेट में बुरी तरह से आ चुका है. इस राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के पार है. वहीं 160 लोगों की जान जा चुकी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्‍ट्र में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 2,334 हो गये हैं. वहीं 160 लोगों की जान इस बीमारी ने ले ली है. मरने वालों में एक सौ केस केवल मुंबई से है.

6 more #COVID19 positive cases & 2 more deaths related to the virus reported in Dharavi area of Mumbai. Total positive cases in the area now at 55 & related deaths at 7: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/qbzCWlYorG

मुंबई के धारावी बस्ती में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस ने परेशानी और बढ़ा दी है. मंगलवार को एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया से कोरोना के 6 नये केस सामने आये, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 55 हो गया है. वही दो और लोगों की जान इस बीमारी से हो गयी. केवल धारावी में अबतक सात लोगों की जान इस जानलेवा वायरस ने ली है.

इधर नागपुर में भी 7 नये केस सामने आये हैं. नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी पुष्टि की है.

वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हॉटस्पॉट बनते कुछ इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. ताकि लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जा सके. मुंबई के धारावी और वरली इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है.

Mumbai: Police have deployed drones for surveillance in COVID19 hotspot areas of Dharavi and Worli. Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh says, “These drones are being used to spread awareness about social distancing and for surveillance”. pic.twitter.com/kHqOeaKnKv

