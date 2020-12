 किसानों ने हरियाणा के कई टोल प्लाजा फ्री कराये, पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर

NewDelhi : आज 17वें दिन भी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी रहा. जान लें कि तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और आंदोलन तेज कर दिया है. खबर है कि किसानों ने हरियाणा के कई इलाकों में टोल प्लाजा बंद कर दिये और उसे आने-जाने के लिए फ्री कर दिया है.

#WATCH Haryana: Farmers closed Bastara toll plaza in Karnal late last night, as part of their agitation against the three #FarmLaws by Centre. pic.twitter.com/5fv4ZY5UTt

— ANI (@ANI) December 12, 2020