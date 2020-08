CoronaUpdate: देश में 31लाख से अधिक केस, 24 घंटे में 61 हजार से ज्यादा नये मामले

New Delhi: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 61,408 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 31 लाख के पार पहुंच गए. वहीं 23,38,035 लोगों के संक्रमण मुक्त होने से मरीजों के ठीक होने की दर 75 प्रतिशत से अधिक हो गई है.

इसे भी पढ़ेंःपापा तो मर गये, स्वास्थ्य विभाग बताये-एंबुलेंस सेवा बंद क्यों नहीं कर देते

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में 61,408 नए मामले सामने आये हैं.जिसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 31,06,348 हो गए हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में 836 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 57,542 हो गई है.

India reported 61,408 new COVID-19 cases, 57,468 recoveries and 836 deaths in the last 24 hours. With this, the total COVID-19 tally rises to 31,06,349 including 23,38,036 cured/discharged/migrated cases & 57,542 deaths: Union Ministry of Health pic.twitter.com/jzYnnHjTzt

— ANI (@ANI) August 24, 2020