Corona संदिग्धों की लापरवाही से बढ़ रहा खतराः नागपुर में फरार 5 में 3 लौटे, बेंगलुरु से संक्रमित महिला पहुंची आगरा

Nagpur/ Bengaluru: कोरोना वायरस ने महामारी फैला रखी है. दुनिया के 145 देश इसकी चपेट में हैं. कोरोना वायरस का अबतक कोई सटीक इलाज भी नहीं मिल पाया है.

लेकिन साफ-सफाई और संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करने से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है. यानी कोरोना वायरस के संदिग्ध हो या फिर पॉजिटिव केस आइसोलेशन एक कारगर उपाय है.

वहीं देश में कई कोरोना संदिग्धों के अस्पताल से फरार होने की खबर है. ऐसे में इस महामारी के और ज्यादा फैलने का डर बन रहा है.

दरअसल, कोरोना वायरस से लोग इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि अस्पताल में अकेले रहकर इलाज भी नहीं कराना चाहते. इधर महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल से कोरोना वायरस के पांच संदिग्ध मरीज भाग गए हैं. 13 मार्च की देर रात सभी फरार हो गये थे. इसके बाद पूरे नागपुर में अलर्ट घोषित किया जा चुका था.

हालांकि, पांच संदिग्धों में से तीन लौटकर अस्पताल आ गये हैं. इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है.

Ravindra H Thakare, Nagpur Collector & District Magistrate: Three of the five #COVID19 suspects who had escaped from Mayo Hospital, have returned. Police will be deployed outside the isolation ward. #Maharashtra https://t.co/ltVRS3FGeZ

— ANI (@ANI) March 14, 2020