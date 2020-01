सीएम हेमंत सोरेन ने की दुबई से युवक का शव लाने की पहल, विदेश मंत्री को किया ट्वीट

Dhanbad : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी निवासी जयप्रकाश महतो के शव को भारत लाने की पहल शुरू कर दी है. उन्होंने विदेशमंत्री एस. जयशंकर और अबुधाबी में भारतीय दूतावास को ट्वीट करते हुए लिखा है कि शव को सऊदी अरब से भारत लाने में केंद्र सरकार सहयोग करे.

Would like to draw immediate attention of .@IndembAbuDhabi .@MEAIndia & .@DrSJaishankar ‘ji to the plight of this family in Dhanbad. State admin through @dc_dhanbad has already sent all necessary documents to expedite the procedure. Our thoughts are with the deceased’s family. https://t.co/7p29mXyjb1

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) January 15, 2020