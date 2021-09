पंजाब में चन्नी सरकार का कैबिनेट विस्तार, 15 ने ली मंत्री पद की शपथ, इनको मिली जगह

Chandigarh : पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है. इसमें शामिल किए गए नए मंत्रियों को रविवार शाम पंजाब गवर्नर हाउस में शपथ दिलायी गयी.

चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उपमुख्यमंत्री, ओपी सोनी, उपमुख्यमंत्री का नाम पहले से तय हो चुका था. राहुल गांधी और केंद्रीय आलाकमान के साथ हुई लंबी बैठकों के बाद पंजाब के नवनियुक्त सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कैबिनेट के चेहरों पर मुहर लगाई. कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले मंत्री पद के बड़े दावेदार कुलजीत नागरा ने अपनी दावेदारी छोड़ दी.

Congress MLAs Brahm Mohindra and Manpreet Singh Badal take oath as Cabinet ministers of Punjab Govt, at Raj Bhavan in Chandigarh pic.twitter.com/hbInrGHcNG

— ANI (@ANI) September 26, 2021