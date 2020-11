ईरानी परमाणु वैज्ञानिक पर गोलियों की बौछार, मौत, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का कारनामा! छाये युद्ध के बादल

Tehran : ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की शुक्रवार को देश की राजधानी तेहरान में दिनदहाड़े हत्‍या कर दी गयी. ईरान प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी. ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस हत्‍या के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद जिम्मेदार ठहराया है.

खबर है कि हमलवारों ने मोहसिन की कार पर गोलियों की बौछार कर दी जिससे उनकी मौत हो गयी. शीर्ष ईरानी वैज्ञानिक की हत्‍या से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं.

ईरान के सवोच्‍च नेता अयातुल्‍ला अली खमनेई के सैन्‍य सलाहकार ने कहा है कि हम इस हत्‍याकांड का बदला लेंगे. कहा कि ट्रंप के अंतिम दिनों में इजरायल ईरान के साथ युद्ध भड़काने में जुटा हुआ है. जान लें कि मोहसिन फखरीजादेह व 1989 से ही अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं. मोहसिन फखरीजादेह के परमाणु बम कार्यक्रम अमाद को वर्ष 2003 में रोक दिया गया था.

न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स ने अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ईरानी वैज्ञानिक पर जानलेवा हमले के पीछे इजरायल का हाथ है. न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स ने बताया कि इस हत्‍याकांड को इजरायल की बदनाम खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है. जान लें कि मोसाद इससे पहले भी वर्ष 2010 और 2012 में चार ईरान परमाणु वैज्ञानिकों की हत्‍या कर चुकी है.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int’l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020