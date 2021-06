रवि शास्त्री और विराट की PC से पहले रणनीति बनाने का ऑडियो लीक, जानिए क्या कहा था

Mumbai : टीम इंडिया बुधवार को इंग्लैंड के लिए रवाना हुई. प्रस्थान से पहले कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. ऑनलाइन माध्यम से हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान एक खास पल ने प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से अनजान कोहली और शास्त्री को 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रणनीति पर चर्चा कर रहे थे.

ऑडियो क्लिप में कप्तान विराट कोहली को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम इनको राउंड द विकेट डालेंगे, लेफ्ट-हैंडर्स है इनपे, लाला, सिराज सबको स्टार्ट से ही लगा देंगे.” इसका मतलब यह है कि दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी योजना पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं. अक्सर शमी को भारतीय टीम के उनके साथ लाला कहकर बुलाते हैं. उन्होंने भी पीसी से पहले यही कहा और जवाब में रवि शास्त्री ने हां कहा था.

