3 बहनों ने एक साथ पास की प्रशासनिक सेवा परीक्षा, किसान की पांचों बेटियां बन गयीं अफसर

New Delhi : राजस्थान के हनुमानगढ़ की तीन बहनों ने राज्य की प्रशासनिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनकी दो अन्य बहने पहले से ही अधिकारी हैं. सभी पांच बहनें अब राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की अधिकारी हैं.

भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कस्वां ने ट्विटर पर खबर साझा की और बहनों को बधाई दी. उन्होंने बहनों की एक फोटो भी शेयर की.

कस्वां ने ट्वीट किया, “इतनी अच्छी खबर है. अंशु, रीतू और सुमन राजस्थान के हनुमानगढ़ की तीन बहनें हैं. आज तीनों एक साथ आरएएस में चुनी गईं. पिता और परिवार को गौरवान्वित करना. वे पांच बहनें हैं. अन्य दो रोमा और मंजू पहले से ही आरएएस थीं. किसान सहदेव सहारन की सभी पांच बेटियां अब आरएएस अधिकारी हैं.”

ट्वीट को 5,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और कई ने टिप्पणियों में बहनों को बधाई दी है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने मंगलवार को आरएएस 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया. परीक्षा में झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया, जबकि टोंक की मनमोहन शर्मा ने दूसरे और जयपुर की शिवाक्षी खंडाल ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं.

Such a good news. Anshu, Reetu and Suman are three sisters from Hanumangarh, Rajasthan. Today all three got selected in RAS together. Making father & family proud. pic.twitter.com/n9XldKizy9

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 14, 2021