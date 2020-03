NizamuddinMarkaz से निकाले गये 1000 लोग, 24 केस पॉजिटिव, इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज

New Delhi: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हुए कार्यक्रम ने दिल्लीवासियों और सरकार की चिंता बढ़ा दी है. तब्लीगी जमात में मौजूद 24 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. तब्लीगी जमात में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, और कार्यक्रम के बाद भी करीब 1500-1700 लोग मरकज में रह रहे थे. जिन्हें अब बाहर निकाला गया है. और इलाके में सैनिटाइजेशन का काम जारी है.

इसे भी पढ़ेंः#Seva4Society : CM हेमंत सोरेन ने दी जमशेदपुर, सराइकेला और गोड्डा पुलिस को शाबासी, कहा- बनाये रखें ऐसी सेवा भावना

Delhi: People from Markaz building,Nizamuddin continue to be shifted to hospitals&quarantine centers. Around 1034 people shifted till now-334 to hospitals & 700 to quarantine centers, in at least 34 trips made by buses. 24 people, gathered here,tested positive for #COVID19 so far pic.twitter.com/zJCg7p8r1w

— ANI (@ANI) March 31, 2020