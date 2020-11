हैंड ऑफ गॉड के लिए याद किये जाने वाले महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना नहीं रहे… हार्ट अटैक से निधन…

Buenos Aires : महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की 60 साल की उम्र में कार्डिएक अरेस्ट के कारण निधन हो जाने की खबर है. अर्जेंटीना की स्थानीय मीडिया ने बुधवार को यह खबर दी. इस खबर से पूरे विश्व में शोक की लहर है. माराडोना ब्राजील के पेले के साथ दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में गिने जाते थे. माराडोना को अपने घर पर ही हार्ट अटैक आया था. खेल जगत के साथ ही पूरा अर्जेंटीना इस समय शोक में डूब गया है और देश के राष्ट्रपति एलबर्टो फर्नाडेज ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया

अर्जेंटीना फुटबॉल असोसिएश के प्रेजिडेंट क्लाउडियो तापिया ने माराडोना के निधन पर गहरा शोक जताया है. जानकारी के अनुसार दो सप्ताह पहले उन्हें ब्रेन में क्लॉट की वजह से सर्जरी करवानी पड़ी थी. माराडोना ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना की जूनियर टीम के साथ की थी. इसके बाद वह दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर में शामिल हो गये.

उन्होंने अर्जेंटीना को 1986 फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी. माराडोना ने बोका जूनियर्स, नेपोली और बार्सेलोना के अलावा अन्य क्लब के लिए भी खेले हैं. माराडोना को इंग्लैंड के खिलाफ 1986 के टूर्नमेंट में हैंड ऑफ गॉड के लिए याद किया जाता है. माराडोना के वकील ने इस खबर की पुष्टि कर दी. माराडोना 11 नवंबर को अस्पताल से बाहर आये थे. इससे आठ दिन पहले उन्हें इमर्जेंसी ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था.

माराडोना के निधन पर अर्जेंटीना में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर इस महान फुटबॉलर को श्रद्धांजलि दी जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि अपने करियर के दौरान खेल के मैदान में उन्होंने खेल प्रेमियों को कई बेहतरीन लम्हों का अनुभव कराया. मोदी ने ट्वीट किया, दिएगो माराडोना फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी थे, जिन्हें वैश्विक लोकप्रियता हासिल थी.

अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने हमें फुटबॉल के मैदान के कई बेहतरीन लम्हें दिये. उनके असामयिक निधन ने हम सभी को दुखी किया है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.

My hero no more ..my mad genius rest in peace ..I watched football for you.. pic.twitter.com/JhqFffD2vr

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 25, 2020