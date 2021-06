IPL 2021 के दूसरे हाफ की तारीखों का हुआ खुलासा, जानें कब होगा पहला मैच

Mumbai : IPL 2021 के दूसरे हाफ के आयोजन की तारीखों को लेकर हो रहा इंतजार समाप्त होता सा दिख रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने यह खबर दी है.

इस मामले से जुड़े एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से एएनआई ने लिखा है कि आईपीएल के आयोजन को लेकर बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच में बातचीत सही रही है. भारतीय बोर्ड को भरोसा है कि दुबई, शारजाह और अबू धाबी में सफलता से टूर्नामेंट पूरा करा लिया जाएगा.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड यूएई में टूर्नामेंट का आयोजन 19 सितंबर से शुरू कर सकता है और 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला संभव है. इस दिन दशहरा भी है तो खिताबी टक्कर इसी दिन कराने की योजना है.

