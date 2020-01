CAA पर फिलहाल स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से चार हफ्तों में मांगा जवाब

New Delhi: CAA के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. देश की सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर तुरंत किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है.



साथ ही कोर्ट ने ऐसे संकेत दिये हैं कि मामले की सुनवाई को लेकर संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है. वहीं मामले को लेकर केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब देना होगा. और पांचवें हफ्ते में अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मसले को सुनेगी.

सीजेआइ एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 143 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था. इसने सभी उच्च न्यायालयों को सीएए से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने पर रोक लगा दी है.

सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने केंद्र की तरफ से बहस करते हुए कहा कि सरकार को 143 दलीलों में से केवल 60 की प्रतियां दी गई थीं और इसलिए जवाब देने के लिए अधिक समय की जरूरत थी.

Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ

— ANI (@ANI) January 22, 2020