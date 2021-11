PUBG New State भारत में लॉन्च, जानें किन डिवाइस को ये गेम करेगा सपोर्ट

New Delhi : वीडियो गेम खेलनेवाले लोगों के लिए खुशखबरी है. PUBG New State Launch: Krafton के नेक्सड जनरेशन बैटल टाइटल गेम पबजी न्यू स्टेट (PUBG New State) गेम आज 11 नवंबर 2021 को भारत में लॉन्च किया गया.

कैसा है गेम

यह गेम साल 2051 के बैटल पर बेस्ड है. इसमें इंप्रूव्ड ग्राफिक्स और गनप्ले दिया गया है. PUBG News State में नया मैप फीचर, रिटर्निंग गेम मोड्स, यूनीक गेम मशीन मिलेगा. PUBG New State गेम को डाउनलोड के लिए एंड्राइड यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया गया है.

ये दिक्कत हो रही है यूजर्स को

PUBG New State के इस्तेमाल को लेकर इंडियन यूजर को सर्वर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यूजर्स PUBG New State को डाउनलोड कर पा रहे हैं.

लेकिन इस्तेमाल के दौरान Unable to conncet to the server की समस्या का सामना कर रहे हैं. PUBG की मानें, तो यूजर्स भारतीय समयानुसार 11.30 बजे के बाद PUBG New State का इस्तेमाल कर पाएंगे.

इन डिवाइस को सपोर्ट करेगा PUBG New State

PUBG New State को इस्तेमाल 2 GB और उससे ज्यादा रैम वाले स्मार्टफोन में किया जा सकेगा. साथ ही स्मार्टफोन CPU 64 bit बेस्ड होना चाहिए. अगर आप एंड्राइड यूजर्स हैं, तो ध्यान रखें कि PUBG New State केवल एंड्राइड 6.0 और उससे ऊपर के एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा.

गेम Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

वहीं अगर आप iOS यूजर्स हैं, तो PUBG New State iOS 13 और उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करेगा. इसका साइज 1.5 GB है.

कैसे डाउनलोड करें PUBG New State

PUBG New State को डाउनलोड करना एंड्राइड यूजर्स के लिए काफी आसान है.

Step 1: सबसे पहले Google Play store पर विजिट करें.

Step 2: इसके बाद PUBG New State को सर्च करके इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करें.

Step 3: इसके बाद जरूरी जानकारी को सब्मिट करके गेम प्ले कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

PUBG New State गेम करीब उर्दू, चीनी समेत 18 भाषाओं में मौजूद है. लेकिन फिलहाल गेम को हिंदी भाषा में नहीं पेश किया गया है.

गेम को खेलने के लिए Facebook या फिर Google अकाउंट से Sign in करना होगा. साथ ही Guest के तौर पर Sign in का ऑप्शन दिया गया है.

इसके अलावा आपको गेम की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा.

PUBG New State को भारतीय नहीं, साउथ अफ्रीकी सर्वर पर खेला जा सकेगा.

PUBG New State को इंस्टॉल करने से पहले अपने वाई-फाई कनेक्शन को चेक करे लें

PUBG New State गेम का साइझ 1.4GB है. इसके लिए फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी. साथ ही आपके फोन में स्पेस होना चाहिए.

गेम को डाउनलोड करते वक्त फोन को चार्जिंग में लगा दें.

PUBG New State को चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जा रहा है है. ऐसे मे हो सकता है कि गेम सभी के डाउनलोड के लिए उपलब्ध ना हो. ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.

PUBG New State को PUBG Studios ने विकसित किया है. नया PUBG New State, ओरिजनल PUBG गेम का ही अपडेटेड वर्जन है. इसमें आपको शानदार ग्राफिक्स, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूव्ड गनप्ले, यूनीक हथियार, नये व्हीकल्स मिलेंगे.

