PM_Modi का देश के नाम संदेशः तीन मई तक देश में लॉकडाउन

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है. लेकिन आप देश की खातिर, एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं. हमारे संविधान में जिस We the People of India की शक्ति की बात कही गई है, वो यही तो है.